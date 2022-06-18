منتخب تونس مُهدّد بِعدم خوض المونديال

يُطارد منتخبَ تونس لِكرة القدم، شبحُ الإقصاء من خوض نهائيات كأس العالم بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

ويُفترض أن يخوض منتخب “نسور قرطاج” مونديال 2022، في فوج يضمّ فرق فرنسا والدانمارك وأستراليا.

وطالب وزير الرياضة التونسي كمال دغيش بِفتح تحقيق، على خلفية اتّهامات بين الأندية بِترتيب نتائج بعض مقابلات البطولة المحلية للموسم الحالي.

ولا تبعث العلاقة بين المسؤول الحكومي التونسي ورئيس اتحاد الكرة المحلّي وديع الجريء على الارتياح، استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة التونسية. التي حذّرت من خطر إقدام “الفيفا” على إقصاء منتخب “نسور قرطاج” من مونديال 2022.

للإشارة، فإن “الفيفا” كانت قد أقصت منتخبَي كينيا وزيمبابوي في الفترة الأخيرة، ومنعتهما من خوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، لِأسباب لها صلة بِترتيب نتائج مقابلات البطولة المحلّية في البلدَين.