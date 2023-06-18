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رياضة

منتخب تونس يحل بعنابة تحسبا لمواجهة “الخضر”

عمر سلامي
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منتخب تونس يحل بعنابة تحسبا لمواجهة “الخضر”
ح.م
منتخب تونس

حلّ المنتخب التونسي بمدينة عنابة تحسبا للمباراة الودية المرتقبة هذا الثلاثاء أمام المنتخب الجزائري.

وتنقل منتخب نسور قرطاج إلى عنابة، مباشرة من غينيا الاستوائية، بعدما خاض لقاء الجولة الخامسة، الذي انتهى بهزيمة أشبال القادري بهدف دون رد.

ووصفت الجامعة التونسية لكرة القدم التونسي الاستقبال الذي حظي به وفد المنتخب بالمتميز، وتقدمت بجزيل الشكر إلى الاتحادية الجزائرية ولكافة الإطارات التي كانت في الاستقبال.

وسيجري المنتخب التونسي أمسية الأحد بداية من الساعة السادسة حصة تدريبية، استعدادا لودية الجزائر، التي ستلعب على الساعة الثامنة ليلا.

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