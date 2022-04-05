منتخب تونس يُهدّد بِعدم خوض “كان” 2023

هدّد اتحاد تونس لِكرة القدم “الكاف”، بِعدم خوض منتخب بلاده لِتصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وطالب رئيس الاتحاد التونسي لِكرة القدم وديع الجريء “الكاف”، بِتغيير رزنامة تصفيات “كان” 2023. حتى يستعدّ منتخب “نسور قرطاج” جيّدا لِكأس العالم بِقطر.

ويُفترض أن تُجرى 4 مقابلات من أصل 6 مواجهات لِتصفيات كأس أمم إفريقيا، في جوان القادم. بينما يُلعب المونديال ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وفي تصريحات تلفزيونية محلّية نشرت تفاصيلها الصحافة التونسية، الثلاثاء، قال وديع الجريء إن منتخب بلاده سينسحب من سباق تصفيات “كان” 2023، إذا لم تلجأ “الكاف” إلى تغيير جدول مقابلات التصفيات.