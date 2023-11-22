منتخب جرز القمر يحدث المفاجأة في أول جولتين من تصفيات المونديال

حقق منتخب جزر القمر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه بمبارتين وتصدره المجموعة التاسعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ورفع منتخب جزر القمر، أمسية الثلاثاء، رصيده إلى ست نقاط، بعد فوزه في مباراة الجولة الثانية، أمام غانا بهدف دون رد.

وسجل هدف اللقاء ميزيان ماوليدا في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية هزت شباك “البلاك ستارز”.

منتخب عربي جديد في طريقه للمونديال 👏 منتخب جزر القمر 🇰🇲 يتفوق على منتخب غانا و يتصدر مجموعة بـ6 نقاط بعد جولتين 🫡#جزر_القمر #كأس_العالم pic.twitter.com/2JV8JI6aHP — Ahmad AlSaifan أحمد السعيفان (@Ahmad_AlSaifan) November 21, 2023

وفاز منتخب جزر القمر في المباراة الأولى من التصفيات، على منتخب إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل منتخب مالي المركز الثاني في المجموعة بـ4 نقاط، ويحتل مدغشقر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتواجد غانا في المركز الرابع بنفس الرصيد، ويحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، في حين يتواجد منتخب تشاد في المركز الأخير بلا نقاط.

للإشارة فإن منتخب جزر القمر يحتل المركز 128 في ترتيب الفيفا، فيما يتواجد منتخب غانا في المركز الـ60، ومالي في المركزالـ47.