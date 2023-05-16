منتخب جمهورية الصحراء الغربية يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

حلّ منتخب جمهورية الصحراء الغربية، بالجزائر، تحسبا لخوض مباراة ودية السبت المقبل أمام مولودية الجزائر، بملعب نيلسون مانديلا.

وحظي منتخب الصحراء الغربية، بعد وصوله إلى الجزائر ظهيرة الثلاثاء، باستقبال حار في مطار هواري بومدين بحضور، سفير جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر.

وأكد سفير الصحراء الغربية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، في تصريحات إعلامية له حول المباراة الودية، قائلا: “الجزائر عودتنا دائما على مظاهر التضامن، وهذا شكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة”.

وأضاف: “المباراة تجري يوم 20 ماي، في الذكرى الخمسين لتأسيس، الجبهة الشعبية واندلاع الكفاح المسلح”.

وتابع: “سنواجه بملعب نيلسون مانديلا مولودية الجزائر، هذا الفريق التاريخي، ونستلهم من فريق جبهة التحير لأخذ نفس المسار، ونفس الطريق الذي عرّف بثورة التحرير الجزائرية، من خلال الرياضة، وهذه التجربة تكرر إن شاء الله”.