منتخب جمهورية الكونغو يُلغي تحضيراته للمونديال

ألغى منتخب الكونغو الديمقراطية التربص التحضيري الخاص ببطولة كأس العالم 2026 على أرضه، وذلك بسبب تفشي فيروس “إيبولا” بشكل كبير في البلاد، وتأتي هذه الأخبار قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال الكبير في أمريكا وكندا والمكسيك، الذي ينطلق يوم 11 جوان 2026.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً طبياً كبيراً في ردة فعل على تفشٍ كبير لفيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية، وهي دولة تضم حوالي 100 مليون مواطن، ووفقاً للتقارير الطبية حتى الآن، فإن حوالي 139 شخصاً فارقوا الحياة بسبب تفشي الفيروس، مع الكشف على حوالي 600 حالة مُحتمل إصابتها أيضاً، مع العلم أن نسبة انتشار الفيروس بشكل واسع ما زالت منخفضة جداً.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية صعوبات كبيرة حالياً من أجل التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026؛ ففي ظل تفشي الفيروس والقيود الصحية التي يمكن أن تفرضها دول أميركا والمكسيك وكندا في حال استمر تفشي الفيروس بشكل كبير وإمكانية منع لاعبين من المنتخب من السفر في حال الإصابة بالفيروس أو التخوف من نقل العدوى من بلدهم في الفترة المقبلة.

ووفقاً للتفاصيل التي كشف عنها الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، الخميس، فإن المنتخب نقل تربصه إلى بلجيكا في الأسابيع المقبلة وسط ترقب لمعرفة ما سيحصل في ظل استمرار تفشي فيروس “إيبولا” في البلاد، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقاريرها أن حالة التفشي ليست خطيرة خارج إفريقيا، وبالتالي، ليس هناك تأثير كبير خارج القارة ولن يكون هناك انتشار كبير في دول العالم قبل المونديال.