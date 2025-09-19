-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تصفيات كأس العالم 2026:

منتخب جنوب إفريقيا مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده

ع. ع
  • 436
  • 0
منتخب جنوب إفريقيا مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده

يواجه منتخب جنوب إفريقيا خطر خصم 3 نقاط من رصيده في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب مشاركة لاعبه موكوينا رغم عمد قانونية اللاعب للمشاركة.

وكشفت صحيفة “سابس سبور” الجنوب إفريقية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح تحقيقا في أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026، بعد مشاركة تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز مع منتخب جنوب إفريقيا والتي أثارت جدلا واسعا.

وأوضحت التقارير أن موكوينا واتحاد الكرة الجنوب إفريقي يواجهان اتهامات بانتهاك عدة لوائح تأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل، حيث تعرض اللاعب للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وذكرت التقارير أن القضية تم إحالتها إلى لجنة الانضباط في فيفا، حيث تم منح اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا وموكينا 6 أيام لتقديم ردهما.

وأضافت الصحيفة انه إذا ثبتت إدانة موكوينا والاتحاد الجنوب إفريقي، فإن منتخب جنوب إفريقيا قد يعتبر مهزوما أمام ليسوتو 3-0، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل الغرامات المادية، وفي حالة قرر فيفا اعتبار منتخب جنوب إفريقيا ضد ليسوتو، فإن القرار سيشعل صراع المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، حيث سيتساوي منتخبي جنوب إفريقيا وبنين برصيد 14 نقطة، وسيتقلص الفارق مع نيجيريا ورواندا إلى 4 نقاط.

ويتصدر منتخب جنوب أفريقيا ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم برصيد 17 نقطة قبل جولتين على الختام ويأتي بنين في المركز الثاني برصيد 14 نقطة ثم نيجيريا برصيد 11 نقطة ورواندا بنفس الرصيد وأخيرًا ليسوتو برصيد 6 نقاط.

مقالات ذات صلة
بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المركب الرياضي لبشار

بالصور.. الوزير بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المركب الرياضي لبشار

الأولى في تاريخ شعيبي ومازة

الأولى في تاريخ شعيبي ومازة

رسميا.. ملعبا وتاريخا وتوقيتا مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا

رسميا.. ملعبا وتاريخا وتوقيتا مواجهتَي “الخضر” مع الصومال وأوغندا

“فيفا” يكافئ الأندية على مشاركة لاعبيها في تصفيات مونديال 2026

“فيفا” يكافئ الأندية على مشاركة لاعبيها في تصفيات مونديال 2026

رقم قياسي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

رقم قياسي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

تعيين حكام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد