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رياضة

منتخب جيبوتي سيشرع مبكرا في التحضير لمواجهة “الخضر”

سليم.ع
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منتخب جيبوتي سيشرع مبكرا في التحضير لمواجهة “الخضر”

يشرع منتخب جيبوتي بداية من الفاتح نوفمبر المقبل، في التحضير لمباراة الجولة الخامسة من تصفيات المونديال، والتي يستقبل فيها المنتخب الجزائري بملعب الإسكندرية في مصر..

وبرمج الطاقم الفني لمنتخب جيبوتي بقيادة، المدرب المؤقت محمد حسن مرانه، تربصا تحضيرا ينطلق سهرة الأحد بعقد اجتماع تقني، قبل الالتحاق بمركز التدريب بجيبوتي، للتحضير هناك إلى غاية يوم 8 نوفمبر.

وسيتنقل منتخب جيبوتي إلى مصر أربعة أيام قبل مواجهة “الخضر”، لاستكمال استعداداته، ووجه المدرب المؤقت الدعوة لـ23 لاعبا من أندية محلية تحسبا لمبارتي الجزائر والنيجر.

ويسعى منتخب جيبوتي في الجولتين الأخيرتين لحفظ ماء الوجه، بتحقيق على الأقل نتيجة إيجابية، وهو الذي إنهزم في الأربعة لقاءات التي خاضها وبنتائج عريضة، أثقلها كانت في الجولة الأولى أمام الجزائر بثمانية أهداف دون رد.

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