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رياضة

منتخب جيبوتي يشرع في التحضير لمواجهة “الخضر”

سليم.ع
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منتخب جيبوتي يشرع في التحضير لمواجهة “الخضر”

شرع منتخب جيبوتي أمسية الاثنين في التحضير لمباراة الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر، والتي سيستقبل فيها المنتخب الجزائري بالقاهرة.

وعقد المدرب المؤقت لمنتخب جيبوتي محمد حسن مرانة، أول اجتماع مع اللاعبين، بعد تعيينه للإشراف على المنتخب، في المواجهتين المتبقيتين من تصفيات المونديال أمام كل من الجزائر والنيجر.

ودخل منتخب جيبوتي في تربص مغلق لمدة أسبوع، بحضور 23 لاعبا، قبل التنقل إلى القاهرة يوم 8 نوفمبر الجاري، لإكمال تحضيراته هناك قبل مواجهة “الخضر” يوم 12 نوفمبر بالقاهرة.

ويحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير في المجموعة الأولى من دون رصيد، بعد تكبده أربع هزائم متتالية، أثقلها أمام “الخضر” بثمانية أهداف لصفر.

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