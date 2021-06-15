منتخب سيراليون آخر المتأهّلين لـ “كان” 2022

بات منتخب سيراليون مساء الثلاثاء، آخر فريق يتأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون 2022.

وفازت سيراليون بِهدف لِصفر على منتخب البنين، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لِتصفيات “كان” 2022.

وبرمجت “الكاف” هذه المباراة بِغينيا كوناكري، بعدما كان يُفترض تنظيمها بِسيراليون أواخر مارس الماضي.

ورفض منتخب البنين في مارس الماضي خوض مواجهة سيراليون، وشدّد على أن ستّة من لاعبيه غير مصابين بِفيروس “كورونا”، كما تزعم اللجنة الطبية لِاتحاد الكرة السيراليوني.

وقرّرت “الكاف” بعدها تنظيم المباراة بِغينيا كوناكري مساء الإثنين الماضي، لكن اللقاء تأجّل مُجدّدا بِسبب رفض سيراليون مزاعم إصابة ستّة من لاعبيها بِفيروس “كورونا”! قبل أن تتدخّل “الكاف” وتُبرمج المواجهة للمرّة الأخيرة مساء الثلاثاء. مع الإشارة إلى أن البنين كان يكفيها التعادل للتأهّل، مقابل وجوب فوز سيراليون.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب سيراليون، المهاجم كي كامارا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 19. وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج الـ 12 بِصفة نهائية كالتالي:

1- نيجيريا 14ن

2- سيراليون 7ن

3- البنين 7ن

4- اللوزطو 3ن

وتأهّلت سيراليون استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (لا شيء/ -1)، علما أن البنين فازت بِميدانها ذهابا (1-0) على سيراليون. فيما نالت نيجيريا البطاقة الأولى في تاريخ سابق.

ونظّمت “الكاف” 32 نسخة من كأس أمم إفريقيا، ما بين 1957 و2019.

وقبل طبعة الكاميرون 2022، شاركت سيراليون مرّتَين في كأس أمم إفريقيا، وودّعت السباق من الدور الأول: استحقاق 1994، حيث خاضت التصفيات مع المنتخب الوطني الجزائري، الذي أقصته “الكاف” بِسبب “قضية كروف”. ودورة 1996، وحينها لعبت سيراليون أيضا مع “الخضر” في دور المجموعات، وفاز أشبال المدرب علي فرقاني ومساعده مراد عبد الوهاب (رحمه الله) بِنتيجة (2-0)، من توقيع المهاجم علي مصابيح.