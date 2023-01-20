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رياضة

منتخب شارك في “كان” 2022 بِلاعبين مُصابين بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
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منتخب شارك في “كان” 2022 بِلاعبين مُصابين بِفيروس “كورونا”
ح.م
فرحة لاعبي منتخب جزر القمر في إحدى مقابلات "كان" الكاميرون 2022.

فجّر رئيس اتحاد جزر القمر لِكرة القدم عثمان علي سعيد مفاجأة مُدوّية، وقال إن منتخب بلاده شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِلاعبين مُصابين بِفيروس “كورونا”.

وكان منتخب جزر القمر في أوّل مشاركة له في “الكان” نسخة الكاميرون، قد سجّل حصيلة تاريخية بِبلوغه ثمن النهائي، وأيضا فوزه في دور المجموعات (3-2) على فريق غانا صاحب 4 كؤوس إفريقية.

وفي تقرير لها نشرته، الخميس، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن رئيس اتحاد الكرة القمري سعيد علي عثمان ظهر في شريط فيديو مُتداول، يقول للحضور: “أرسلت هيئتُنا لاعبين في منتخب جزر القمر إلى كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، وهم مصابون بِفيروس كورونا”.

وأشار المصدر إلى أن رئيس اتحاد جزر القمر لِكرة القدم تفوّه بِهذا الكلام المُثير للجدل، خلال حفل زفافه في أواخر شهر ديسمبر الماضي، الذي دعا إليه بعض الشخصيات الرياضية في القارّة السّمراء.

يبقى الآن انتظار ردّ فعل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم تُجاه ما قاله رئيس اتحاد اللّعبة القمري سعيد علي عثمان. لأن المزاعم إن ثَبُتت ستضرب بِمصداقية “الكاف” وأكبر منافسة في القارّة السّمراء عرض الحائط.

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