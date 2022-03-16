منتخب طوغو مرشح لمواجه محليي الخضر وديا في شهر أفريل

الفاف تقترب من إنهاء اتفاقها مع نظيرتها الطوغولية

يقترب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الفاف، من الاتفاق مع نظيره الطوغولي لإجراء مباراتين وديتين ما بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ومنتخب طوغو بالجزائر، خلال فترة تربص الخضر المقررة من 4 إلى 10 أفريل القادم.

وقرر الناخب الوطني للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، بداية تحضيرات المنتخب لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الشان، المقررة مطلع العام المقبل بين 8 و31 جانفي 2023 بالجزائر، خلال شهر أفريل القادم، حيث سيتزامن أول معسكر للمنتخب المحلي مع شهر رمضان الكريم.

وكشفت مصادر إعلامية أن الاتحاد الجزائري للعبة تفاوض مع الاتحاد الطوغولي منذ فترة للتوصل إلى اتفاق على برمجة لقاءين وديين ما بين المنتخبين خلال فترة التربص بين 4 و10 أفريل.

كما أصدرت الفاف قبل أيام بيان أكدت فيه إجراء التربص التحضيري يخص اللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة الوطنية فقط، ويتضمن إجراء مباراتين وديتين تحضيريتين أمام منافس إفريقي.

ولتزامن فترة التربص التحضيري مع الشهر الفضيل، فإن الخرجتين التحضيريتين القادمتين للتشكيلة الوطنية المحلية ستلعبان خلال شهرة رمضان واحدة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وأخرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، المباراة الأولى مقررة في 7 أفريل والمواجهة الثانية ستكون العاشر من ذات الشهر، أي في اليوم الأخير من التربص.

يذكر أن التربص المقبل للمحليين، هو الأول منذ تتويجهم الأخير ببطولة كأس العرب 2021، التي جرت بدولة قطر.

ل. ط