“منتخب غامبيا يستحق الاحترام وسنقدم كل شيء لبلوغ الشان”

عشية تنقل المنتخب الوطني المحلي إلى العاصمة بانجول.. مجيد بوقرة يؤكد:

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بأن أشباله جاهزون لمعركة بانجول، من أجل تجاوز منتخب غامبيا والتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” المقررة الصيف المقبل.

وقال بوقرة، في الندوة الصحفية التي نشّطها ظهيرة أمس الثلاثاء، بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي، عشية تنقل المنتخب الوطني إلى بانجول، لمواجهة منتخب غامبيا يوم السبت المقبل 3 ماي، في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان”: “لأول مرة سنلعب ضد منتخب من إفريقيا الوسطى.. لقد شاهدنا غامبيا ونملك عن هذا المنافس فكرة جيدة”.

“لاعبو الخضر” غير معنيين بالمشاركة في كأس العرب

في ذات النقطة، أوضح المدرب الوطني المحلي: “أرسلت مساعدي جمال مصباح لمعاينة منتخب غامبيا في مواجهته الأخيرة أمام السنغال”، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة احترام هذا المنافس.

إلى ذلك أضاف بوقرة يقول: “من الصعب أن تجد لقطات لمنتخب محلي، منتخب غامبيا يستحق الاحترام، وقد تم توقيف البطولة المحلية عندهم من أجل التأهل، وهذا يحسب لهم”.

وحول قرار مشاركة الجزائر في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، كشف بوقرة، أنه هو الذي طلب من رئيس “الفاف” وليد صادي المشاركة في هذه المنافسة، قائلا: “بطولة “الشان” كانت مقررة شهر جانفي الماضي، ثم تم تأجيلها في آخر لحظة إلى شهر أوت، وأنا شخصيا من قلت لرئيس “الفاف” يجب أن نشارك”، مضيفا إلى ذلك: “بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين تجربة جيدة لنا كطاقم فني وللاعبين، كما أنها مفيدة أيضا للمنتخب الأول”.

في ذات السياق، أوضح “الماجيك” أن هدفه الرئيس مع المنتخب المحلي هو تحضير لاعبين قادرين على تدعيم المنتخب الأول ووضعهم تحت تصرف مدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش، مشيدا في نفس الوقت بالزيارة الأخيرة التي قام بها بيتكوفيتش لتربص المحليين، قائلا: “شيء جميل أن يزور فلاديمير بيتكوفيتش اللاعبين، ما يقوم به مُحفز ويدفع المحليين على مضاعفة المجهودات”.

إلى ذلك، أكد بوقرة أنه يعمل بالتنسيق مع طاقم المنتخب الأول وبيتكوفيتش الذي يسأل باستمرار عن اللاعبين المحليين.

على صعيد آخر، وبخصوص مشاركة الجزائر في النسخة القادمة لكأس العرب المقررة شهر ديسمبر القادم، أكد بوقرة بأن التشكيلة الوطنية في البطولة العربية، لن تضم أي لاعب من المنتخب الأول.

يذكر أن المنتخب المحلّي كان قد شرع الأحد في التحضير للمواجهة المقبلة أمام غامبيا، لحساب الدور التصفوي الأخير من بطولة إفريقيا للاّعبين المحليّين، المقرّرة يوم السبت الـ3 من شهر ماي الداخل، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة في الـ9 من ذات الشهر.