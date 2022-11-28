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رياضة

منتخب غانا يستعيد توازنه

علي بهلولي
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منتخب غانا يستعيد توازنه
ح.م
المهاجم الغاني محمد قدوس يحتفل بِهدف سجّله ضد كوريا الجنوبية.

استعاد منتخب غانا عصر الإثنين توازنه، وأنعش فرصه في بلوغ الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت غانا بِنتيجة (3-2) على منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال، تحت إدارة تحكيم من إنجلترا.

وسجّل أهداف غانا كلّ من: المدافع محمد ساليسو في الدقيقة الـ 24، والمهاجم محمد قدوس في الدقيقتَين الـ 34 والـ 68. بينما أمضى توقيعَي كوريا الجنوبية المهاجم غي سونغ شو في الدقيقتَين الـ 58 والـ 61.

وكان منتخب “النجوم السوداء” قد انهزم في مواجهة الجولة الأولى بِنتيجة (2-3) أمام البرتغال.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثامن ذاته وضمن إطار الجولة الثانية، تتبارى البرتغال مع منتخب الأوروغواي سهرة الإثنين.

وتشكّلت لائحة الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- البرتغال (ناقص مباراة)

2- غانا

3- الأوروغواي (ناقص مباراة)

4- كوريا الجنوبية

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النهائي من منافسة المونديال.

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