منتخب غانا يعود إلى بيته

الغاني أندري أيو يُهدر فرصة من ذهب، بِالفشل في التسجيل من ركلة جزاء ضد الأوروغواي.

تجمّدت مشاركة منتخب غانا مساء الجمعة في منافسة كأس العالم 2022 لِكرة القدم بِقطر، وأُقصي في دور المجموعات.

وخسرت غانا بِنتيجة (0-2) أمام منتخب الأوروغواي، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأوّل، أدارها ثلاثي تحكيم من ألمانيا.

وسجّل ثنائية الأوروغواي متوسّط الميدان جيورجيان دي أراسكيتا، في الدقيقتَين الـ 26 والـ 32.

وأهدر صانع ألعاب منتخب غانا أندري أيو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 21.

وعن الفوج الثامن ذاته، خسر منتخب البرتغال بِهدفَين لِهدف أمام فريق كوريا الجنوبية.

وتشكّلت لائحة الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- البرتغال 6ن

2- كوريا الجنوبية 4ن

3- الأوروغواي 4ن

4- غانا 3ن

وتفوّق منتخب كوريا الجنوبية على فريق الأوروغواي في مركز الوصافة، بِمقياس أحسن هجوم (4 مقابل 2)، بعد تعادلهما في معيار فارق الأهداف (لا شيء لِكليهما).

وهكذا تأهّلت البرتغال وكوريا الجنوبية لِثمن نهائي المونديال، بينما ودّعت الأوروغواي وغانا السّباق.