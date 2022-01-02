منتخب غانا ينتظر إلتحاق لاعبين جدد قبل ودية الجزائر

يواصل منتخب غانا تحضيراته للمباراة الودية التي تجمعه الأربعاء المقبل بالمنتخب الجزائري، في إطار استعداداته لكأس أمم إفريقيا.

وعلى غرار العديد من المنتخبات الإفريقية، عانى المنتخب الغاني في الأسبوع الأول من تحضيراته الجارية في قطر من نقص التعداد.

وقال هنري أشانتي المتحدث باسم منتخب غانا في تصريحات إعلامية له : “ننتظر وصول عدد من اللاعبين قبل مباراة الجزائر يوم 5 جانفي”.

وأوضح أشانتي: “في الأسبوع الأول من التربص كان لدينا فقط 14 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، وباقي اللاعبين غير جاهزين بدنيا ولديهم إصابات عضلية”.