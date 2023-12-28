منتخب غانا يُلغي التربّص والمباراة الودّية

أجرى اتحاد الكرة الغاني في آخر لحظة تعديلات على برنامج تحضيرات منتخب بلاده، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان يُفترض أن يُقيم منتخب غانا معسكرا إعداديا بِجنوب إفريقيا، يدوم عشرة أيّام انطلاقا من الأحد المقبل. وتتخلّل هذه المحطّة مباراة ودّية ضدّ بوتسوانا.

وقرّر اتحاد الكرة الغاني إلغاء هذا التربّص وأيضا المباراة الودّية، والإكتفاء بِبرنامج تحضيرات داخل الوطن، وبِالضّبط بِمدينة كوماسي انطلاقا من الثلاثاء المقبل.

ويبحث مسؤولو الكرة الغانية عن مُنافس ودّي لِمنتخب “النّجوم السّوداء”، وفقا لِتقارير صحفية محلّية صادرة، الخميس. التي أضافت أن تعديل البرنامج جاء على إثر اجتماع عقده رئيس اتحاد اللّعبة كورت أوكراكو مع النّاخب الوطني كريس هويتون.

وتلعب غانا نهائيات البطولة الإفريقية التي تنطلق في الـ 13 من جانفي المقبل، ضمن فوج يضمّ منتخبات مصر وجزر الرّأس الأخضر والموزمبيق.