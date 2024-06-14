منتخب فرنسا “اقتات” من 51 لاعبًا جزائريَ الجذورِ

زين الدين زيدان وكريم بن زيمة نموذجان ممتازان على كون الكرة الفرنسية عالة على الجزائر.

استفاد منتخب فرنسا من عديد كفاءات الأقدام الجزائرية، وفقا لِتقرير نشرته الصحيفة المحلّية “ليكيب”، الجمعة.

وعزّز منتخب فرنسا صفوفه بـ 51 لاعبا من أصل جزائري، أبرزهم زين الدين الدين، صاحب لقب كأسَي العالم 1998 وأوروبا 2000، وجائزة “الفيفا” لِأحسن لاعب في العالم نسخ 1998 و2000 و2003، ومكافأة “الكرة الذهبية” طبعة 1998.

وحلّت بلاد مراكش في المركز الثاني، حيث دعّمت منتخب “الديكة” بِعشرة لاعبين. ثم بولونيا والمجر والأرجنتين تواليا.

ووفقا للمصدر، فإن 939 لاعب تقمّص زيّ منتخب “الديكة”، يوجد بينهم 175 رياضي وُلد خارج التراب الفرنسي.

ويُفترض أن عنصريي فرنسا و”أذنابهم” الذين يسردون بِمُناسبة أو غيرها، استفادة “الخضر” من اللاعبين الذين كوّنتهم مدارس الكرة لِهذا البلد الأوروبي ذي الماضي الاستعماري البغيض، وضع النظّارات لِرؤية حجم تبعية فرنسا لِغيرها من البلدان، فأساطير الكرة الفرنسية أجانب، مثل ريمون كوبا بولوني الأصل، وميشال بلايتيني إيطالي الجذور، وزين الدين زيدان جزائري المنابع، والقائمة طويلة.