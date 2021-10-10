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رياضة

منتخب فرنسا يُتوّج بِكأس دوري الأمم الأوروبية

الشروق الرياضي
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منتخب فرنسا يُتوّج بِكأس دوري الأمم الأوروبية

أحرز منتخب فرنسا سهرة الأحد، كأس دوري الأمم الأوروبية. بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه الإسباني بِنتيجة (2-1).

واحتضن ملعب “سان سيرو” بِمدينة ميلانو الإيطالية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة أنطوني تايلور من إنجلترا.

وبادرت إسبانيا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 64، عن طريق صانع الألعاب مايكل أويارزابال. وعادلت فرنسا الكفّة في الدقيقة الـ 66، بِواسطة المهاجم كريم بن زيمة، ثم أضافت الهدف الثاني عن طريق لاعب الخط الأمامي كيليان مبابي، في الدقيقة الـ 80.

وخلف الفريق الفرنسي منتخب البرتغال الذي أحرز كأس دوري الأمم الأوروبية، في النسخة الأولى موسم 2018-2019.

وأطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه المنافسة عام 2018، وتُخطّط الهيئات القارية الأخرى لِتقليده كما جرت عليه العادة، وفي مقدّمتها الاتحاد الإفريقي للعبة.

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