منتخب فرنسا يُعلن عن مشاركته في ألعاب البحر المتوسط

سَيُشارك منتخب فرنسا لِكرة القدم، في ألعاب البحر المتوسّط المُقرّر تنظيمها بِمدينة وهران، ما بين الـ 25 من جوان والـ 7 من جويلية المقبلَين.

وأعلن الناخب الوطني الفرنسي ليونيل روكسال، الأربعاء، عن قائمة تضمّ 18 لاعبا للمشاركة في الأولمبياد المتوسّطي بِوهران.

وعلى غرار الجزائر، يُشارك المنتخب الفرنسي لكرة القدم بِلاعبين من فئة أقلّ من 18 سنة.

وقبل القدوم إلى الجزائر، يدخل المنتخب الفرنسي في تربّص داخل القواعد، ما بين الـ 13 والـ 19 من جوان المقبل.