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رياضة

منتخب فلسطين في تربص تحضيري بالجزائر تحسبا لكأس آسيا للأمم

عمر سلامي
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منتخب فلسطين في تربص تحضيري بالجزائر تحسبا لكأس آسيا للأمم
أرشيف
لاعبو منتخب فلسطين

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المنتخب الفلسطيني سيقيم تربصه التحضيري بالجزائر، تحسبا لكأس آسيا للأمم.

وأكدت “الفاف” على موقعها الرسمي، أن منتخب فلسطين سيجري تربصه بمدينة عنابة في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وأضافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنه سيتم توفير كل الإمكانات و الظروف المناسبة لإنجاح التربص التحضيري.
ويستعد منتخب فلسطين للمشاركة في كأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 12 جانفي و10 فيفري من العام المقبل.

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