منتخب فلسطين يتعرّف على ثالث مُنافس له بِالجزائر

التشكيل الأساسي لِمنتخب البنغلاديش الذي واجه المالديف إيّابا.

تعرّف منتخب فلسطين لِكرة القدم بعد ظهيرة الثلاثاء، على مُنافسه الثّالث في الدور الثاني لِتصفيات كأس العالم 2026.

ومعلوم أن الجزائر ستكون مسرحا، لِمقابلات منتخب “الفدائيين” داخل القواعد في تصفيات المونديال.

وحجز منتخب البنغلاديش تأشيرة التأهّل، والتحق بِالفوج التّاسع إلى جانب فلسطين وأستراليا ولبنان.

وفازت البنغلاديش داخل القواعد على منتخب المالديف بِنتيجة (2-1)، لِحساب إيّاب الدور الأوّل من تصفيات كأس العالم 2026، عن منطقة آسيا.

وكان منتخب البنغلاديش قد تعادل بِنتيجة (1-1)، في لقاء الذهاب خارج القواعد بِالمالديف. وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.