-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب فلسطين يتعرّف على مُنافسيه في تصفيات المونديال

الشروق الرياضي
  • 36
  • 0
منتخب فلسطين يتعرّف على مُنافسيه في تصفيات المونديال
ح.م
منتخب فلسطين.

تعرّف منتخب فلسطين لِكرة القدم، الخميس، على مُنافسيه في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الآسيوي لِكرةالقدم القرعة بِالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وهكذا سيلعب منتخب فلسطين في فوج يضمّ كوريا الجنوبية والعراق والكويت والأردن وسلطنة عمان، عِلما أن المنافسين الثلاثة الأوائل سبق لهم خوض المونديال ولو مرّة واحدة.

وتُجرى التصفيات بِصيغة 3 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 6 منتخبات، وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنهائيات كأس العالم 2026. على أن تُجرى الجولة الأولى في سبتمبر المقبل.

ويخوض بعدها ثالث ورابع ترتيب كلّ فوج (6 في المجموع) دورة أُخرى، بِصيغة مجموعتَين تضمّ كلّ واحدة منها 3 منتخبات. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للمونديال. بينما يتبارى وصيفا المجموعتَين مع بعضهما البعض، والفائز منهما يخوض لاحقا مقابلتَين مع منتخبَين من قارّتَين أُخريَين، وهنا يُمكن للمُمثّل الآسيوي التأهّل لِكأس العالم إذا فاز في هاتَين المواجهتَين.

وتمنح “الفيفا” لِقارّة آسيا في مونديال 2026 ثمانية مقاعد ونصف المقعد.

مقالات ذات صلة
“الفاف” بين معالجة أمراض البطولة وتحديات النفوذ القاري

“الفاف” بين معالجة أمراض البطولة وتحديات النفوذ القاري

سرقة حواسيب جهاز التدريب لِمنتخب سويسرا

سرقة حواسيب جهاز التدريب لِمنتخب سويسرا

مباراة فرنسا وبلجيكا غلافا لِثُمن نهائي “أورو” 2024

مباراة فرنسا وبلجيكا غلافا لِثُمن نهائي “أورو” 2024

حسام حسن لا يستحق تدريب المنتخب المصري وأرفض العمل معه

حسام حسن لا يستحق تدريب المنتخب المصري وأرفض العمل معه

بن سايح يتنقل إلى نادي العدالة السعودي

بن سايح يتنقل إلى نادي العدالة السعودي

بيان جديد لـ “الفاف” بِخصوص نهائي كأس الجمهورية

بيان جديد لـ “الفاف” بِخصوص نهائي كأس الجمهورية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد