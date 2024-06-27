منتخب فلسطين يتعرّف على مُنافسيه في تصفيات المونديال

تعرّف منتخب فلسطين لِكرة القدم، الخميس، على مُنافسيه في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الآسيوي لِكرةالقدم القرعة بِالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وهكذا سيلعب منتخب فلسطين في فوج يضمّ كوريا الجنوبية والعراق والكويت والأردن وسلطنة عمان، عِلما أن المنافسين الثلاثة الأوائل سبق لهم خوض المونديال ولو مرّة واحدة.

وتُجرى التصفيات بِصيغة 3 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 6 منتخبات، وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنهائيات كأس العالم 2026. على أن تُجرى الجولة الأولى في سبتمبر المقبل.

ويخوض بعدها ثالث ورابع ترتيب كلّ فوج (6 في المجموع) دورة أُخرى، بِصيغة مجموعتَين تضمّ كلّ واحدة منها 3 منتخبات. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للمونديال. بينما يتبارى وصيفا المجموعتَين مع بعضهما البعض، والفائز منهما يخوض لاحقا مقابلتَين مع منتخبَين من قارّتَين أُخريَين، وهنا يُمكن للمُمثّل الآسيوي التأهّل لِكأس العالم إذا فاز في هاتَين المواجهتَين.

وتمنح “الفيفا” لِقارّة آسيا في مونديال 2026 ثمانية مقاعد ونصف المقعد.