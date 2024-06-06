منتخب فلسطين يضرب عصفورَين بِحجرٍ واحدٍ

تأهّل منتخب فلسطين لِكرة القدم مساء الخميس للدور الثالث والأخير، من تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا.

وتعادلت فلسطين مع لبنان سلبا، في مباراة جوارية لُعبت بِالعاصمة القطرية الدوحة، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وعن الفوج ذاته، فاز منتخب أستراليا بِثُنائية نظيفة خارج القواعد على البنغلاديش.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- أستراليا 15ن

2- فلسطين 8ن

3- لبنان 3ن

4- البنغلاديش 1ن

وقبل جولة واحدة عن اختتام التصفيات، تأهّلت أستراليا وفلسطين للدور الثالث والأخير من تصفيات المونديال، كما حجز المنتخبان مقعدا في نهائيات كأس أمم آسيا المُبرمجة بِالسعودية في عام 2027. وبِالمُقابل، ستكتفي لبنان والبنغلاديش بخوض دور آخر لاحقا، لكن يتعلّق بِتصفيات كأس أمم آسيا فقط.

ونعود إلى تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا، وفي الدور الثالث والأخير، تُوزّع المنتخبات الـ 18 المتأهّلة – بينها فلسطين وأستراليا – على 3 مجموعات مناصفة. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للمونديال. ويخوض ثالث ورابع ترتيب كلّ فوج دورا تصفويا عبارة عن مجموعتَين بِثلاثة فرق مناصفة، يُسفر عن تأهّل منتخبَين آخرَين لِكأس العالم (رائد كلّ فوج). وبعدها تُجرى مواجهة فاصلة بين الوصيفَين، والفائز منهما يُمكنه بلوغ المونديال إذا انتصر لاحقا في مقابلتَين متتاليتَين على منافسَين من قارتَين أُخريَين.

وتستفيد قارة آسيا من 8 مقاعد في نهائيات كأس العالم 2026، ويمكن للرّقم أن يرتفع إلى 9 منتخبات.