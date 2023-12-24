منتخب فلسطين ينهي تربصه التحضيري ويغادر الجزائر

غادر منتخب فلسطين لكرة القدم، الجزائر، بعدما أنهى التربص التحضيري الذي أجراه بمدينة عنابة، تحسبا لكأس أسيا للأمم.

وأجرى المنتخب الفلسطيني تربصا تحضيريا بمدينة عنابة دام 12 يوما، خاض خلاله وديتين الأولى أمام اتحاد عنابة وانتهت بفوز “الفدائي” بـ3-2، والثانية ضد المنتخب الأولمبي الجزائري، وانتهت بالتعادل، هدف لمثله.

وتوجه المنتخب الفلسطيني إلى السعودية من أجل مواصلة تحضيراته لكأس أمم آسيا التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 12 جانفي و10 فيفري من العام المقبل.