منتخب فلسطين يواجه الأولمبي الجزائري وديا في تربص عنابة

قال مسؤول قطاع الرياضة في فلسطين، الفريق جبريل الرجوب، إن بعثة المنتخب الفلسطيني ستصل هذا الثلاثاء إلى الجزائر، للشروع في التحضير لبطولة كأس أمم آسيا.

وأكد الرجوب أن منتخب فلسطين الذي سيجري تربصه التحضيري بمدينة عنابة، سيواجه المنتخب الأولمبي الجزائري وديا، بالإضافة إلى مواجهة ناديين محليين.

وأضاف مسؤول قطاع الرياضة في فلسطين، في تصريحات لبرنامج “هجوم معاكس” لإذاعة الجزائر الدولية: “الشكر لرئيس الإتحاد الجزائري وليد صادي الذي نعتبره رئيسا لاتحاد فلسطين لكرة القدم كون “الفاف” هي من سيشرف على معسكر المنتخب.

وفي سياق آخر، أكد الرجوب أن الرياضة الفلسطينية فقدت أزيد من 200 شهيد بين رياضي ومدرب واداري رياضي جراء القصف الإسرائيلي لغزة.