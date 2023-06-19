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رياضة

منتخب كرة القدم يتعرّف على مُنافسيه في الألعاب العربية

علي بهلولي
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منتخب كرة القدم يتعرّف على مُنافسيه في الألعاب العربية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين، على مُنافسيه في الألعاب العربية.

جاء ذلك بعد سحب القرعة بِالجزائر من قبل اللجنة العليا المُنظّمة للألعاب العربية، التظاهرة المُبرمجة بِبلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 من جويلية المقبل، وفي فترة ما بين الـ 2 والـ 14 من الشهر ذاته بِالنّسبة لِمسابقة كرة القدم.

ويُفترض أن تُشارك المنتخبات العربية لِكرة القدم على غرار الجزائر، بِفرق فئة أقلّ من 21 سنة، وفقا للجنة المُنظّمة. على أن تُجرى المقابلات بِملاعب العاصمة (5 جويلية 1962) وقسنطينة (محمد حملاوي) وعنابة (19 ماي 1956).

وتمثّلت منتخبات فوجَي دور المجموعات كالتّالي:

الفوج الأوّل: الجزائر– سلطنة عمان – لبنان – السودان.

الفوج الثاني: السعودية –  سوريا – فلسطين – موريتانيا.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنصف النّهائي.

وما زال اتحاد الكرة الجزائري لِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر أيّ بيان، بِخصوص منتخب الأصاغر الذي سيزجّ به في هذه الألعاب.

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