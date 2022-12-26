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رياضة

منتخب كرة اليد في دورة ودية برومانيا تحسبا للبطولة العالمية

عمر سلامي
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منتخب كرة اليد في دورة ودية برومانيا تحسبا للبطولة العالمية
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد قبل التنقل إلى رومانيا

تنقل المنتخب الوطني لكرة اليد، صبيحة الاثنين إلى رومانيا، لخوض تربص تحضيري، تحسبا للبطولة العالمية.
ويشارك المنتخب الوطني لكرة اليد، خلال تربص رومانيا، في دورة ودية تضم منتخبات مصر وسلوفاكيا و رومانيا وهي الدورة التي تنطلق الثلاثاء، وتختتم الجمعة المقبل.

ويدخل تربص السباعي الجزائري، في إطار في إطار تحضيراته للبطولة العالمية المزمع إجراؤها في بولونيا والسويد من 11 إلى 30 جانفي المقبل.

وتستهل التشكيلة الوطنية بطولة العالم في نسختها الـ 28 بمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 جانفي بقاعة “سبوداك بكاتوفيتش” ببولونيا، لحساب اليوم الأول للدور التمهيدي للمجموعة الخامسة.

وفي المباراة الثانية، يواجه المنتخب الجزائري، المنتخب القطري بطل آسيا، يوم الأحد 15 جانفي بنفس القاعة.

وينهي المنتخب الوطني الدور التمهيدي أمام ألمانيا يوم الثلاثاء 17 جانفي.

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