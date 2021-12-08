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رياضة

منتخب كرة اليد لن يُشارك في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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منتخب كرة اليد لن يُشارك في البطولة الإفريقية

قاطعت الجزائر بطولة إفريقيا لِكرة اليد 2022، بِسبب إصرار نظام المغربي محمد السادس على تنظيمها في العيون المُحتلّة عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وأيضا مدينة كلميم.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بِسحب القرعة بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، الأربعاء، وقد خلت قائمة المنتخبات المشاركة من اسم الجزائر.

ويُفترض أن تُجرى هذه المنافسة ما بين الـ 13 والـ 23 من جانفي المقبل.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا لِكرة اليد في عام 2024، المُؤهّلة لِمونديال كرواتيا والدانمارك والنرويج للعبة، المُبرمج في السنة الموالية.

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