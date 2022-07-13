منتخب كرة اليد يتأهّل لِربع النهائي ويُواجه مصر

المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في تظاهرة الألعاب المتوسّطية 2022 بِوهران.

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد مساء الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية 2022.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (25-23) على منتخب الغابون، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِهذه المنافسة القارّية للكرة الصغيرة، الجارية أطوارها بِمصر.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني وبِصفة نهائية كالتّالي:

1- غينيا كوناكري 4ن

2- الجزائر 2ن

3- الغابون 0ن

وهكذا تأهّل المنتخب الوطني الجزائري رفقة غينيا كوناكري لِربع النهائي، نظير إقصاء الفريق الغابوني.

وفي الدور ربع النهائي مساء الجمعة المقبلة، يلعب المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره المصري مُتصدّر ترتيب الفوج الأوّل.

ووجب التذكير بِأن المنتخبات الخمسة الأولى، تُمثّل القارّة السّمراء في بطولة العالم لِكرة اليد المُقرّر تنظيمها بِبولونيا والسويد في جانفي 2023: الفرق الأربعة التي تبلغ نصف نهائي البطولة الإفريقية + الفائز في بطولة مُصغّرة تجمع أربعة منتخبات تتجمّد مشاركتها في ربع النهائي.

وقبل ذلك عصر الثلاثاء، كان المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد قد انهزم بِنتيجة (22-28) أمام منتخب غينيا كوناكري.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني كالتّالي:

1- غينيا كوناكري 4ن

2- الجزائر 0ن (ناقص مباراة)

3- الغابون 0ن (ناقص مباراة)

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري عصر هذا الأربعاء، ثاني وآخر مباراة له أمام الفريق الغابوني.

وإذا كان منتخب غينيا كوناكري قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية لِكرة اليد، بعد أن حصد فوزَين مُتتاليَين، فإن التأشيرة الثانية في هذه المجموعة تُلعب بين الجزائر والغابون.

وكان التلفزيون العمومي الجزائري في بيان له نشره، الإثنين، قد أعلن عن نقل مقابلات المنتخب الوطني على المباشر.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية للكرة الصغيرة، عبر القناتَين الأولى والسادسة.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج يضمّ فريقَي غينيا كوناكري والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

ويستهلّ زملاء الحارس خليفة غضبان البطولة الإفريقية، بِمواجهة فريق غينيا كوناكري هذا الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا. وفي اليوم الموالي، يتبارون مع الغابون في التوقيت ذاته (التوقيت الجزائري).

وقبل ذلك صباح الإثنين، تغلّب منتخب غينيا كوناكري على منافسه الغابوني بِنتيجة (35-22).