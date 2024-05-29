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رياضة

منتخب كرة اليد يتعرّف على مُنافسيه في بطولة العالم

علي بهلولي
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منتخب كرة اليد يتعرّف على مُنافسيه في بطولة العالم

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد، الأربعاء، على مُنافسيه في بطولة العالم 2025.

وتُجرى النهائيات بِكرواتيا والدانمارك والنرويج (تنظيم ثلاثي)، ما بين الـ 14 من جانفي والـ 2 من فيفري من العام المقبل.

ويلعب “الخضر” في الفوج الثاني إلى جانب الدانمارك وإيطاليا وتونس، على أن تتأهّل المنتخبات الثلاثة الأولى للدور الثاني.

وفضلا عن الجزائر وتونس، تُشارك في بطولة العالم ثلاثة منتخبات إفريقية وهي مصر وجزر الرأس الأخضر وغينيا كوناكري.

وتُجرى مقابلات فوج المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد، بِمدينة هرنينغ الدانماركية، على الشّكل التالي:

الجولة الأولى في الـ 14 من جانفي 2025:

الجزائر – الدانمارك

إيطاليا  – تونس

الجولة الثانية في الـ 16 من جانفي 2025:

الجزائر – إيطاليا

الدانمارك – تونس

الجولة الثالثة في الـ 18 من جانفي 2025:

الجزائر – تونس

الدانمارك – إيطاليا

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