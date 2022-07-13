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رياضة

منتخب كرة اليد يفوز ويتأهّل

علي بهلولي
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منتخب كرة اليد يفوز ويتأهّل
ح.م
المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في تظاهرة الألعاب المتوسّطية 2022 بِوهران.

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد مساء الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية 2022.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (25-23) على منتخب الغابون، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِهذه المنافسة القارّية للكرة الصغيرة، الجارية أطوارها بِمصر.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني وبِصفة نهائية كالتّالي:

1- غينيا كوناكري

2- الجزائر

3- الغابون

وهكذا تأهّل المنتخب الوطني الجزائري رفقة غينيا كوناكري لِربع النهائي، نظير إقصاء الفريق الغابوني.

وقبل ذلك عصر الثلاثاء، كان المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد قد انهزم بِنتيجة (22-28) أمام منتخب غينيا كوناكري.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثاني كالتّالي:

1- غينيا كوناكري

2- الجزائر (ناقص مباراة)

3- الغابون (ناقص مباراة)

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري عصر هذا الأربعاء، ثاني وآخر مباراة له أمام الفريق الغابوني.

وإذا كان منتخب غينيا كوناكري قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر البطولة الإفريقية لِكرة اليد، بعد أن حصد فوزَين مُتتاليَين، فإن التأشيرة الثانية في هذه المجموعة تُلعب بين الجزائر والغابون.

وكان التلفزيون العمومي الجزائري في بيان له نشره، الإثنين، قد أعلن عن نقل مقابلات المنتخب الوطني على المباشر.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية للكرة الصغيرة، عبر القناتَين الأولى والسادسة.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج يضمّ فريقَي غينيا كوناكري والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

ويستهلّ زملاء الحارس خليفة غضبان البطولة الإفريقية، بِمواجهة فريق غينيا كوناكري هذا الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا. وفي اليوم الموالي، يتبارون مع الغابون في التوقيت ذاته (التوقيت الجزائري).

وقبل ذلك صباح الإثنين، تغلّب منتخب غينيا كوناكري على منافسه الغابوني بِنتيجة (35-22).

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التعليقات
3
  • معلق حر

    مفاجئة من العيار الثقيل، كانت مدرب غينيا توعد بهزيمة المنتخب الجزائري و تحداه. كان حارس منتخب غينيا ممتاز، خاصة في الشوط التاني، أنا لا يمكن أعلق برأيي الصريح الآن، حتى لا أستحق الأحداث سلبيا، من دون شك المنتخب الجزائري سيفوز على الغابون، فريق مبتدء في كرة اليد و يتأهل للربع النهائي حيث عليه رفع تحدي كبير بمواجهة منتخب مصر العالمي بطل إفريقيا حامل اللقب على أرضه و جمهوره، إلا إدا حدتث مفاجئة و إنهزم منتخب مصر أمام المغرب ليفقد صدارة مجموعته و هو أمر مستبعد جدا.

    2
  • مخمد أشيشي

    عيب كبير شاهدت المقابلة لاعبي الفريق الوطني لا يحسنون حتى تمرير الكرة.و تضييع الكرات كل مرة وبطريقة بداية يطرح عديد التساؤلات.. لو لعب اي فريق من البطولة الجزاءرية ماكانت غينيا تفوز عليه.. اتمنى محاسبة الذين يتلاعبون بالالوان الوطنية البوم قبل غدا... كرة اليد الجزاءرية في تقهقر غير عادي لو نكمل بهذا المستوى لن نستطيع الفوز أمام أضعف الفرق الإفريقية.. على الدولة أن تضرب بيد من حديد

    3
  • معلق حر

    جيد سنتابع هاته البطولة بتريث، خاصة أنه سيتزامن مع عودة المعني بالأمر للمنافسة. لا شك خيبة كرة اليد في ألعاب البحر الأبيض المتوسط كبيرة، كنا نتمنى أن تحصل الجزائر على الميدالية الذهبية التانية لها في تاريخ مشاركات كرة اليد الجزائرية في الألعاب المتوسطية.

    -6

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