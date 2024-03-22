منتخب كوريا الشمالية يرفض استضافة مُنافسه الياباني بِسبب “البكتيريا”

تأجّلت مباراة منتخب كوريا الشمالية لِكرة القدم وضيفه الياباني إلى تاريخ لاحق، بعدما كان مُقرّرا تنظيمها الثلاثاء المقبل.

وتندرج هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا.

وفي بيان له نشره، الجمعة، قال اتحاد آسيا لِكرة القدم إن مباراة منتخب كوريا الشمالية والزّائر الياباني تأجّلت إلى تاريخ لاحق، بِسبب “ظروف غير مُتوقّعة”، دون تقديم توضيحات.

ولكن وكالة الأنباء اليابانية “كيودو نيوز” وفي تقرير لها نشرته، الجمعة، ذكرت أن السلطات الرياضية لِكوريا الشمالية رفضت تنظيم المباراة بِبلادها، بِسبب “انتشار عدوى بكتيرية في اليابان”.

وكان المنتخبان قد لعبا مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، بِاليابان مساء الخميس، وانتهت بِخسارة كوريا الشمالية بِهدف لِصفر.

وتتّسم العلاقات الديبلوماسية بين طوكيو وبيونغ يانغ – هذان البلدان المتجاوران في شرق قارة آسيا – بِالتوتّر، والأمر ليس وليد اليوم.