منتخب ليبيا يودع البطولة بانتصار كبير على إثيوبيا

ودع منتخب ليبيا بطولة أمم إفريقيا للمحليين-2022 بانتصار كبير على منتخب إثيوبيا (3-1) في مباراة لعبت سهرة السبت بملعب “19 ماي 1956” بعنابة لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى لهذه المنافسة القارية التي تحتضنها الجزائر.

ورغم إقصائه من سباق بطولة ”شان الجزائر” في الدور الأول إلا أن هذا الفوز المعنوي لمنتخب “فرسان المتوسط” يعتبر بصمة إيجابية من الناحية النفسية تبقي الثقة لدى عناصر الفريق لكي تستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا بإرادة قوية في حين تمثل نتيجة هذه المباراة كذلك خروج منتخب إثيوبيا من المنافسة نظرا للأداء المتواضع الذي ظهر به.

وتميزت بداية الشوط الأول باندفاع هجوم إثيوبيا لمحاولة مباغتة الفريق الخصم قابلتها استماتة مدافعي ليبيا وحتى الحارس معاذ اللافي الذي لعب في بعض الأحيان دور المدافع الأخير.

و قد كانت أبرز محاولة لإثيوبيا في الدقيقة 34 لما عاد الحكم نكوكو إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (الفار) واحتسب ضربة جزاء لصالح فريق “الغزلان” الإثيوبية بعد تدخل لاعب ليبيا بلقاسم رجب ضد متوسط الميدان ماركينيه تكفل بعدها زميله قطوش بانوم بتنفيذها محرزا هدف التقدم في الدقيقة 39.

ردة فعل منتخب فرسان المتوسط أتت بعد 6 دقائق إثر توغل للمهاجم سالتو على الجهة اليسرى وعمل جماعي انتهى بتسديدة بوعرقوب من خارج منطقة العمليات الذي أسكنها في الشباك بعد أن أفلتت من الحارس الذي أساء تقديرها.

كبرياء بطل نسخة شان 2014 تجلى في بداية الشوط الثاني (د 50) من خلال انطلاقة رائعة من اللاعب الليبي عمر الخوجة الذي قام بتوزيعة تسديدة ارتطمت بالعارضة الأفقية أخرجها بصعوبة حارس إثيوبيا إلا أن اللاعب العباسي الذي كان دون مراقبة أعادها بتسديدة للمرمى بهدوء معلنا عن الهدف الثاني لأشبال المدرب كورينتاس داسيلفا مارتينيز.

هدف الاطمئنان للمنتخب الليبي أتى في الدقيقة 78 بعد جهد فردي واختراق على الجهة اليسرى مرة أخرى من العباسي قام بتقديم كرة للظهير الأيسر محمد المنير، مررها بدوره للمهاجم سالتو الذي أسكنها بتسديدة محكمة في الشباك لم يتمكن من إيقافها حارس إثيوبيا.

ووبيتو آباتي (مدرب إثيوبيا):

“مستوى المجوعة كان عاليا جدا وهذا الإقصاء درس لنا”

”للأسف، كانت لدينا فرص أحسن وكنا نتطلع للفوز خاصة وأننا قدنا المباراة جيدا في الشوط الأول ولكننا عانينا في الشوط الثاني جراء ضغط عناصر المنتخب الليبي الذي لعب دون عقدة”.

وأضاف: ”لقد أدينا مباراة جيدة وبقينا في المنافسة ولكن هذا درس جيد لنا خاصة وأننا غبنا عن هذه المنافسات لمدة 8 سنوات وسنمضي قدما في الطبعات القادمة من هذه البطولة”. كما اعتبر المدرب ووبيتو المستوى الفني للمجموعة الأولى ”عاليا جدا”..

كورنتين مارتينس (مدرب ليبيا):

“نشعر بخيبة أمل كبيرة لخروجنا من البطولة”

”لقد فزنا في المباراة الأخيرة ولكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لخروجنا من هذه البطولة”، مضيفا: “أتمنى أن يحفظ اللاعبون الدرس من هذا الإخفاق خاصة وأننا لعبنا بنفس الطريقة خلال المباراتين الماضيتين ويجب علينا تمثيل ألوان ليبيا أحسن تمثيل في المنافسات المقبلة”.

أنيس محمد سالطو (لاعب منتخب ليبيا):

قال اللاعب الليبي أنيس محمد سالطو رجل المقابلة أمام إثيوبيا أن منتخب ليبيا كان يهدف للذهاب بعيدا في “شان” الجزائر لكن الحظ لم يسعفه في ذلك، قائلا ”دخلنا البطولة من أجل بلوغ الأدوار النهائية ولكن هذه هي كرة القدم، نشكر الجزائريين على حفاوة الاستقبال وتشجيعهم لنا”.