منتخب مصر للسيدات يستهل مشواره في كأس إفريقيا بهزيمة ثقيلة

استهل منتخب مصر للسيدات مشواره في كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، بهزيمة ثقيلة.

وانهزمت سيدات مصر بسداسية نظيفة أمام المنتخب الزامبي في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجلت باربرا باندا مهاجمة زامبيا 4 أهداف، لتقود منتخب بلادها لانتصار كاسح، فيما فيما سجلت راتشيل ناشولا وإينيليس فيري، الهدفين المتبقيين.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات زامبيا ومالاوي ونيجيريا.

ويواجه المنتخب المصري للسيدات في الجولة الثانية منتخب مالاوي، السبت المقبل، وسيختتم مشواره في دور المجموعات يوم الأربعاء، بمواجهة نيجيريا