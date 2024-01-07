منتخب موزمبيق يفوز على ليسوتو ودياً قبل “الكان”

أخبار "الكان"

حقق منتخب موزمبيق فوزا مهما على منتخب ليسوتو وديًا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء يوم السبت، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري المقبل.

ويقع منتخب موزمبيق في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات موزمبيق ومصر وغانا والرأس الأخضر، ويفتتح مشواره في البطولة بمواجهة أمام منتخب “الفراعنة” يوم 14 جانفي الحالي، في مدينة أبيدجان.

وسجل المنتخب الموزمبيقي الهدف الأول في الدقيقة الـ35 بواسطة ماندافا لاعب أتلتيكو مدريد، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ83 من علامة الجزاء.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب موزمبيق مباراة ودية أخيرة ضد بوتسوانا قبل مغادرة معسكر جنوب إفريقيا نحو كوت ديفوار، لبدء منافسات أمم أفريقيا.

ويعود منتخب موزمبيق لكأس أمم إفريقيا بعد غياب استمر 13 عامًا، منذ نسخة أنغولا 2010.

فيتوريا: منتخب مصر سيخوض كل مباراة في “الكان” كنهائي

طالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي الفراعنة بضرورة توخي الحذر في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا قاريًا في الفترة من 13 جانفي حتى 11 فيفري المقبل. ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وقال فيتوريا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ”كاف”، “إن منتخب مصر الذي يضم في صفوفه محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط الملعب آرسنال، سيعتبر كل مباراة كنهائي”.

وأضاف مدرب مصر رداً على سؤال حول رأيه في اعتبار منتخب مصر المرشّح الأوفر حظا هذه النسخة، “علينا أن نلعب مباراة تلو الأخرى”.

ويأمل فيتوريا أن يقود محمد صلاح، الذي انضم إلى تدريبات المنتخب المصري خلال معسكره التحضيري، “الفراعنة” بالفوز بلقب قاري آخر حيث يمثل المهاجم الذي يسجل الكثير من الأهداف تهديدًا واضحًا للمنافسين، وأثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم الأفارقة عبر مر العصور.

وغاب منتخب مصر، صاحب أكبر عدد من الألقاب الإفريقية بـ7 مرات، عن منصات التتويج الإفريقية منذ 13 عاما حيث لم تحصل على البطولة منذ نسخة 2010، واحتل “الفراعنة” المركز الثاني في النسخة الأخيرة بعد الخسارة أمام السنغال.

وأكد “الكاف”، أن منتخب مصر سيحاول خلال النسخة المُقبلة محو آلام إخفاقه في البطولة الأخيرة، وأن المدرب فيتوريا يأمل أن يقود صلاح “الفراعنة” للقب جديد.

وقال موقع “كاف”، إن فيتوريا يُدرك أن منتخب مصر سيكون فعال للغاية أمام المنافسين في المجموعة الثانية، ولكنه يبقى حذرًا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن فرص الفراعنة، على الرغم من تاريخهم الرائع واللاعبين الموهوبين. واختتم منتخب مصر استعداداته للبطولة أمس بمواجهة ودية أمام تنزانيا.

“الرأس الأخضر” يغادر البرتغال لمواجهة تونس ودياً قبل أمم إفريقيا

أنهى منتخب كاب فيردي استعداداته في معسكره بالبرتغال، ويستعد لمواجهة منتخب تونس وديا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ضمن المجموعة الثانية بجانب مصر وغانا وموزمبيق.

ونشر منتخب كاب فيردي صور وفيديوهات على حسابه الرسمى عبر “الفايس بوك” معلقا عليها: “آخر يوم من التدريب في البرتغال، ثم متابعة رحلة تونس لمواجهة النسور في مباراة ودية هذا الأربعاء” .

ويحتضن الملعب الأولمبي “حمادي العقربي” برادس، مواجهة منتخب تونس ضد كاب فيردي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء.

وتعد هذه هي المشاركة الرابعة لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد نسخ 2013 و2015 و2021.

واعتاد منتخب “القروش الزرقاء” على المفاجآت في المرات التي ظهر فيها سابقا بكأس الأمم، ونجح منتخب كاب فيردي في بلوغ الدور ربع النهائي في ظهوره الأول عام 2013 بجنوب إفريقيا، كما تأهل إلى دور الـ16 في النسخة الماضية، بينما ودّع من دور المجموعات في 2015.

ويعد المهاجم دجانيني تافاريس، (32 عاما)، لاعب الفيحاء السعودى، أحد أبرز لاعبي كاب فيردى في الوقت الحالي، علما بأنه سجل 7 أهداف في 35 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره الدولي الأول في 2012.

وأعلن منتخب كاب فيردي، بقيادة المدير الفني الوطني بيدرو بريتو، بوبيستا، عن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويبدأ منتخب كاب فيردي مشواره في بطولة الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة نظيره منتخب غانا، يوم الأحد 14 جانفي المقبل.

وتصدر الثنائي بيبي، لاعب رايو فاليكانو الإسباني ودجانيني، لاعب الفتح السعودي، قائمة منتخب كاب فيردي النهائية، لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

رئيس الاتحاد الغاني يحرج مدرب “النجوم السوداء” قبل “الكان”

زاد كورت أوكراكو، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، الضغوط على المدير الفني للمنتخب الأول كريس هيوتون، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي حتى 11 فيفري المقبل.

وأشاد رئيس الاتحاد الغاني، عبر حسابه بموقع “الفايس بوك”، بالمدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا هوغو بروس، ووصفه بـ”الرجل البارز” وأثنى على إنجازاته.

وذكر موقع “فوتبول غانا”، أن هذا الثناء العلني يأتي في مرحلة حرجة، حيث تستعد كل من غانا وجنوب إفريقيا للمشاركة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار، لكن توقيت إشادة أوكراكو يثير تساؤلات حول الثقة في المدرب الغاني الحالي كريس هيوتون.

وذكر التقرير أنه منذ توليه قيادة تدريب منتخب “النجوم السوداء”، خلفًا لأوتو أدو، واجه هيوتون ضغوطا كبيرة، وأعرب بعض المشجعين عن عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته، حيث لعب الفريق تسع مباريات تحت قيادته، فاز في أربع، وتعادل في اثنتين، وخسرت ثلاثا.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخبات: مصر، غانا، موزمبيق وكاب فيردي.

أوسيمين: “هدف نيجيريا الفوز باللقب في كوت ديفوار”

أبدى النجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، ثقته في قدرة منتخب نيجيريا على تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات عبر موقع “كومبلات سبور” النيجيري: “تركيزنا الآن هو الذهاب إلى كوت ديفوار في أفضل حال، والمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف مهاجم نابولي: “هدفنا الأساسي هو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا، ولدينا من المقومات ما يساعدنا على ذلك، لديّ إيمان كبير بهذه المجموعة من اللاعبين، جميعنا نمتلك القدرات الفردية والشغف لتحقيق نتائج مميزة في البطولة”.

وانتشر فيديو أوسيمين، مهاجم نيجيريا ونابولي داخل ملهى ليلي في مدينة لاغوس، على نطاق واسع، وهو ما يعكس صورة سيئة للاعب داخل معسكر بلاده قبل الأمتار الأخيرة من خوض كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان عيد ميلاد فيكتور أوسيمين، مهاجم نيجيريا ونادي نابولي في 25 ديسمبر من العام المنتهي.

وينافس منتخب نيجيريا في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، مع كوت ديفوار البلد المستضيف وغينيا وغينيا الاستوائية بالترتيب.

وسيفتتح منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة غينيا الاستوائية يوم 14 جانفي الجاري.

ويلفريد ناثان مفاجأة منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا

أثار استدعاء منتخب الكاميرون للاعب الشاب ويلفريد ناثان دوالا لقائمة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، جدلا واسعا بشأن العمر الحقيقي للاعب، بعدما تم التشكيك فيه، بسبب حالات سابقة خاصة في القارة الإفريقية.

وتخوض الكاميرون منافسات كأس الأمم الإفريقية بالمجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وجامبيا وغينيا.

وأحدث انضمام دوالا، صاحب الـ17 عاما، الذى يلعب في الدوري المحلي لنادي فيكتوريا يونايتد، لقائمة الكاميرون في أمم إفريقيا حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل التشكيك في العمر الحقيقي للاعب، على الرغم من إشادة المسئولين في المنتخب الكاميروني، وعلى رأسهم صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني في إمكانيات اللاعب.

وأشادت الصحافة المحلية في الكاميرون بقرار استدعاء لاعب فيكتوريا يونايتد، الذي تم وصفه بأنه صانع ألعاب من الطراز القديم وأسلوبه نادر في كرة القدم الكاميرونية، ومن الصعب رؤيته يمرر الكرة للخلف.

وستكون ملاعب كوت ديفوار الاختبار الحقيقي للكشف عن المستوى الحقيقي للاعب الشاب صاحب الـ17 عاما، إما سيكون لاعبا كبيرا ويقود الأسود لحصد لقب “الكان” 2023، ويسير على خطي النجم البرازيلي الراحل بيليه، عندما قاد منتخب بلاده لحصد لقب كأس العالم عام 1958، وتتهافت عليه عمالقة أندية أوروبا، أو سيكون لاعبا عاديا وسيذهب أدراج الرياح، وسيفتح النار على مسؤولي المنتخب بسبب استدعاء اللاعب.

محمد صلاح يحدّد هدفه من المشاركة في “الكان”

أكد قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن هدفه الرئيسي بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 يتمثل في التتويج باللقب، وإعادة الكأس القارية إلى أرض مصر، بعد 14 عامًا من الغياب.

وقال صلاح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”: “إنه شعور رائع في كل مرة تدخل فيها الملعب مرتديًا قميص المنتخب الوطني. أنا سعيد بوجودي مع المنتخب، وسعيد للمشاركة في هذه البطولة”.

وأكد صلاح أن تمثيل مصر يعني “الكثير” بالنسبة إليه، لكنه اعترف بأن هدفه الرئيسي يكمن في رفع كأس أمم أفريقيا 2023 على أرض كوت ديفوار.

ومن المُقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة موزمبيق يوم 14 جانفي، قبل مواجهة غانا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 18 جانفي، على أن يختتم “الفراعنة” مشوارهم في الدور الأول بلقاء منتخب الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.