منتخب نيجيريا يجتاز العقبة الكاميرونية

تأهّل منتخب نيجيريا لِكرة القدم سهرة السبت، لِربع نهائي كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وفازت نيجيريا بِهدفَين لِصفر على منتخب الكاميرون، في مباراة لُعبت بِمدينة أبيدجان، لِحساب الدور ثمن النّهائي.

وسجّل هدفَي منتخب “النّسور الممتازة” المهاجم أديمولا لقمان، في الدقيقتَين الـ 36 والـ 90.

وفي لقاء ربع النّهائي مساء الجمعة المقبلة، تتبارى نيجيريا مع منتخب أنغولا.

وسبق لِمنتخب نيجيريا حيازة كأس أمم إفريقيا ثلات مرّات، بينما كان بلوغ محطّة ربع النّهائي أفضل نتيجة للأنغوليين.