منتخب نيجيريا يصل إلى وهران

حلّ منتخب نيجيريا لِكرة القدم منتصف نهار الإثنين، بِوهران، تأهّبا لِخوض مباراة ودّية هناك أمام “الخضر” سهرة هذا الثلاثاء.

وشدّ لاعبو منتخب نيجيريا الرّحال نحو وهران، عبر طائرة جزائرية تابعة لِشركة “الطاسيلي”.

وكان منتخب “النّسور الممتازة” قبل ذلك، قد أقام معسكرا إعداديا بِقسنطينة، تخلّلته مباراة تطبيقية مع الفريق الوطني المحلّي مساء الجمعة الماضية، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

وسيُجري لاعبو الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو سهرة الإثنين، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.