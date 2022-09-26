-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب نيجيريا يصل إلى وهران

علي بهلولي
  • 362
  • 0
منتخب نيجيريا يصل إلى وهران
ح.م
لاعبو منتخب نيجيريا في حصّة تدريبية لهم سابقة بِقسنطينة.

حلّ منتخب نيجيريا لِكرة القدم منتصف نهار الإثنين، بِوهران، تأهّبا لِخوض مباراة ودّية هناك أمام “الخضر” سهرة هذا الثلاثاء.

وشدّ لاعبو منتخب نيجيريا الرّحال نحو وهران، عبر طائرة جزائرية تابعة لِشركة “الطاسيلي”.

وكان منتخب “النّسور الممتازة” قبل ذلك، قد أقام معسكرا إعداديا بِقسنطينة، تخلّلته مباراة تطبيقية مع الفريق الوطني المحلّي مساء الجمعة الماضية، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

وسيُجري لاعبو الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو سهرة الإثنين، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

مقالات ذات صلة
“لهذه الاسباب البطولة المحترفة لن تتوقف خلال المونديال”

“لهذه الاسباب البطولة المحترفة لن تتوقف خلال المونديال”

وزير الشباب والرياضة يؤكد على مرافقة الرياضيين ودعمهم

وزير الشباب والرياضة يؤكد على مرافقة الرياضيين ودعمهم

“اللاعبون لم يتحرروا بعد من الإقصاء من المونديال”

“اللاعبون لم يتحرروا بعد من الإقصاء من المونديال”

المنتخب الوطني من أجل خامس انتصار على التوالي

المنتخب الوطني من أجل خامس انتصار على التوالي

… أنا قادر على تتويجات أخرى

… أنا قادر على تتويجات أخرى

صراع بين تشيلسي وليفربول لضم بن ناصر

صراع بين تشيلسي وليفربول لضم بن ناصر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد