منتخب يعتدي على “مير” ويدخله المستشفى بباتنة

الحادثة وقعت خلال جلسة عمل

تعرض، مساء الإثنين، رئيس بلدية القصبات دائرة رأس العيون، في ولاية باتنة، المنتمي لحركة البناء الوطني، لاعتداء عنيف خلال جلسة عمل بمقر البلدية، حيث انهال عليه نائبه بعدة لكمات في الوجه، حتمت نقله من طرف زملائه إلى المستشفى قبل تحويله إلى مؤسسة جراحة الأنف والحنجرة بسبب إصابته بنزف وكسر على مستوى الفكين.

وكان نائب رئيس البلدية المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، اعتدى لفظيا وجسديا على رئيس البلدية “توفيق بلمسوس”، أمام مرأى عدد من أعضاء المجلس ونواب الرئيس، بسبب خلافات مستمرة منذ عملية تنصيب المجلس، تتعلق بمشاريع مقترحة والجهات التي تستفيد منها، حيث يتبادلان في كل مرة التهم، ليبلغ النزاع مداه، يوم الإثنين، بمشاجرة وجه فيها المعتدي لكمات عنيفة أصابت الضحية في عينه وأنفه، ما حتم إخضاعه لعملية جراحية عاجلة تمثلت في خياطة جهة العين ثم تقويم الأنف الذي أصيب بكدمات، تطلب ثلاث غرز طبية إضافة إلى تقويم للأسنان.

وكانت مصالح الدرك الوطني أوقفت المعتدي وأجرت معه تحقيقا أوليا قبل إعادة توقيفه أمس الثلاثاء، لاتخاذ التدابير القانونية، فيما أصدر أمس المكتب الولائي لحركة البناء الوطني، بيانا، موقعا من طرف رئيسه النائب البرلماني لزهر دوراري، ندد فيه بشدة بهذا الاعتداء المزدوج، مطالبا السلطات العمومية والقضائية تسليط أشد العقوبات لردع هذه التجاوزات التي قد تؤدي لتشنجات بين مختلف سكان المنطقة.

يذكر أن رئيس البلدية لا يزال طريح السرير بمؤسسة الانف والحنجرة وتحت المراقبة الطبية، عقب إجراء عملية جراحية على مستوى الأنف والتي تتطلب فترة نقاهة، في وقت علم أن ولاية باتنة شرعت في إجراء تحقيق إداري سيرفع لمصالح وزارة الداخلية لوقوع الاعتداء داخل مقر الجماعة المحلية.