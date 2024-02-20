منتخب يُنافس سعدي لِانتداب المدرب بيتكوفيتش

دخل مُنافسٌ على الخط، للاستفادة من خدمات المدرب فلاديمير بيتكفويتش، المطلوب من قبل المنتخب الوطني الجزائري.

وكان رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي قد طار إلى سويسرا، خصّيصا من أجل المدرب بيتكفويتش.

ويرغب اتحاد الكرة الصيني بِدوره في الاستفادة من خدمات التقني فلاديمير بيتكوفيتش.

وقدّم منتخب الصين عروضا سلبية في نهائيات كأس أمم آسيا، المُختتمة فعّالياتها مُؤخّرا بِقطر، بعد أن عجز لاعبوه عن تسجيل الأهداف (ثلاث مقابلات دون هزّ للشباك)، وودّع السّباق من الدور الأوّل. كما أن منصب النّاخب الوطني بات شاغرا، بعد انقضاء مدّة عقد المدرب الصربي ألكسندر يانكوفيتش.

ويأمل اتحاد الكرة الصيني في جلب المدرب بيتكوفيتش، بِهدف التأهّل لِكأس العالم 2026. عِلما أن قارة آسيا مُنحت لها 8 مقاعد، ويرتفع العدد إلى تسعة منتخبات في حال الفوز في مرحلة مقابلات السدّ.

وحصد منتخب الصين في تصفيات المونديال فوزا، كما مُني بِهزيمة. بينما تنطلق الجولة الثالثة في أواخر مارس المقبل.

وسيجد وليد سعدي صعوبة في إقناع التقني فلاديمير بيتكوفيتش، بِالقدوم لِتدريب “الخضر”. إذا علمنا أن مسؤولي الكرة الصينية تعوّدوا في الآونة الأخيرة على رصد أغلفة مالية ضخمة، لِجلب كبار المدربين واللاعبين عبر أرجاء المعمورة.