منتدى أعمال جزائري كندي والأولوية للزراعة والصناعة والتعدين

موازاة مع لقاءات ثنائية وبطاقات لتصدير "صُنع في الجزائر"

ينعقد بدءا من الثلاثاء منتدى الأعمال الجزائري الكندي بمونتريال في كندا، بحضور وفد هام من أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعشرات المتعاملين الاقتصاديين الكنديين ومنظمات الأعمال، حيث سيتم مناقشة فرص الشراكة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، مع تنظيم لقاءات ثنائية ومناقشة فرص تصدير المنتج الجزائري نحو كندا ومنحه بطاقة الأولوية في ذلك.

وفي السياق، التقى الوفد الجزائري بأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بكندا، في حضور نورالدين سيدي عابد، سفير الجزائر، ومحمد زرقوط القنصل العام الجزائري في مونتريال، حيث كان هذا اللقاء فرصة لبناء الروابط وتعزيزها، حيث تضمنت صفحة مجلس التجديد الاقتصادي بلينكد إين: “لقد لمسنا مدى حب جاليتنا لبلدنا العزيز وحفاظها على مبادئنا وقيمنا في قلوبهم”، مع العلم أن المبادلات التجارية قد سجلت نموا “ملموسا” في سنة 2023 بين الجزائر وكندا والتي بلغت 1.5 مليار دولار كندي، مضيفا ان ازيد من 100 مؤسسة كندية تنشط في الجزائر.

واستُقبل الوفد الجزائري يوم 8 جويلية 2024 في المقر الجديد لاتحاد غرف التجارة في الكيبيك بكندا حيث تم تقديم برنامج COREX الذي يهدف إلى تسهيل وتعزيز المبادلات التجارية بين الكيبيك كندا والولايات الشمالية الشرقية الأمريكية.

ويسمح هذا البرنامج، الذي يريد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلهامه للمصدرين، بالوصول إلى الموارد والمشورة التطبيقية للاستعداد بشكل أفضل للتصدير ‏والبحث عن سبل الشراكة بين الشركات الجزائرية والكندية.

وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي، تلقت “الشروق” نسحة منه، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكندا، يقوم وفد قوي من رجال أعمال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بمهمة اقتصادية في مونتريال من 7 إلى 14 جويلية 2024.

وستتميز المهمة بالعديد من الاجتماعات مع المؤسسات والمشغلين الاقتصاديين في البلاد، بالإضافة إلى ذلك اتفق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة في الكيبيك كندا على خارطة طريق لإقامة روابط بين الشركات الجزائرية والكندية، ولاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين.

واختتم هذا اليوم الأول بلقاء مع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يعملون في القطاع الاقتصادي لبناء الروابط والاحتفال بالذكرى 62 لاستقلال الجزائر.

وفي يوم 9 جويلية، تم تنظيم زيارة إلى الحظيرة التقنية بمونتريال وهو مجمع أعمال دولي للعلوم والتكنولوجيا ومكان للبحث وتطوير الأعمال يجمع أكثر من 100 شركة بالشراكة مع نقابة الأعمال الكندية والمجلس الكندي الجزائري للتنمية الاقتصادية، وسينظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري منتدى اقتصاديا يوم 10 جويلية بين الشركات الجزائرية والكندية حول فرص الاستثمار في الجزائر وستخصص بقية المهمة للاجتماعات الثنائية بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمؤسسات الاقتصادية المختلفة وكذلك مع رجال أعمال الخارج.