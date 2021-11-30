عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع الرئيس السنغالي وكذا لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي الدول على هامش منتدى التعاون الإفريقي الصيني المنعقد بدكار.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، فقد استُقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة من قبل الرئيس سنغالي ماكي سال، حيث تباحث الطرفان وجهات النظر حول الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها بعض الدول الإفريقية.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة لعمامرة في الطبعة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد بالعاصمة السنغالية دكار.

ونقل لعمامرة للرئيس السنغالي رسالة شفوية والتحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما هنأه على التنظيم المحكم لهذا الاجتماع المهم.

من جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن شكره لمشاركة الجزائر في هذا الاجتماع وعن تقديره لالتزام بلادنا بتحقيق مصالح القارة الافريقية.

وتحسبا لتولي جمهورية السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ابتداءً من شهر فيفري القادم، استعرض الطرفان أهم الملفات المطروحة على طاولة المنظمة الإفريقية كما تبادلا وجهات النظر حول الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها بعض الدول الإفريقية على غرار ليبيا ومالي.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين وبحث سبل وآليات الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والسنغال بما يتماشى وحجم وقدرات البلدين.

من جهة أخرى عقد وزير الخارجية جلسة عمل مع مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين مع وانغ يي، والذي نقل له التحيات الخالصة التي بعث بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تحادث لعمامرة على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، مع نظيره المالي، عبد اللاي ديوب.

وتناول الجانبان عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى مسائل ثنائية وجهوية ذات الاهتمام المشترك.

لعمامرة يشارك في منتدى التعاون الإفريقي الصيني بداكار

يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار.

وأوضح بيان للخارجية، الاثنين، أنه بدعوة من نظيريه وزيري خارجية كل من الصين والسنغال، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يومي 29 و30 نوفمبر الجاري في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار تحت عنوان “تعميق الشراكة الصينية-الإفريقية وتعزيز التنمية المستدامة بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد”.

وأضاف البيان أن المشاركين في هذا الوزاري في هذا الاجتماع سيعكفون على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، المنعقد على مستوى القمة ببكين في سبتمبر 2018.

كما سيتم تقييم التعاون الصيني- الإفريقي في مجال مكافحة جائحة كورونا وتوجيهه بهدف الحد من تبعاتها وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومالية، والعمل على إعادة بعث التنمية في القارة الإفريقية.

على صعيد آخر،‏ من المنتظر أن يعتمد الوزراء الأفارقة مع نظيرهم الصيني برنامج عمل التعاون الإفريقي-الصيني للفترة 2022-2024، فضلا عن وثيقة تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني-الإفريقي لآفاق 2035 والتي تعد خارطة طريق للتعاون بين الطرفين على المديين المتوسط والطويل.

و أشار بيان الخارجية إلى أنه على هامش هذا الاجتماع الوزاري، من المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة، فضلا عن مشاورات مع السلطات العليا لجمهورية السنغال التي ستتولى، ابتداء من شهر فيفري 2022، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وأوضح لعمامرة، الاثنين، في تغريدة له على موقعه الرسمي عبر توتير أن مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي-الصيني، تعد فرصة لتقييم تنفيذ برامج التعاون مع جمهورية الصين وتكييفها لتجاوز مخلفات جائحة كورونا وكذا تجديد التزامنا المشترك للحفاظ على مصالح إفريقيا.