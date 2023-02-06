منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يتواصل مع المقيمين بمناطق الزلزال

لم يخلف الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين ضحايا جزائريين إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حسب ما أفاد به منتدى الجالية الجزائرية.

وأوضح المنتدى أنه قد تواصل فجر الإثنين مع الطلبة والعائلات الجزائرية المقيمة في المناطق المتضررة بالزلزال للإطمئنان عليهم، مؤكدا عدم تسجيل أي وفاة لحد الساعة.

من جهة أخرى تقدم منتدى الجالية بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا والجرحى.

كما دعا الدول ومنظمات المجتمع المدني لتقديم يد العون بقدر الاستطاعة لتقليل حجم الاضرار التي لحقت بأهل المنطقة في هذه الظروف المناخية الصعبة.