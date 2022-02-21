منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يحيي ذكرى تأسيسه الثالثة

أحيى منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، السبت، الذكرى الثالثة لتأسيسه بحضور مئات الجزائريين المقيمين في تركيا.

وأشار المنتدى في منشور له عبر صفحته الرسمية أن “الحضور الجماهيري للحفل قارب الألف، الذين شهدوا حفل الذكرى السنوية الثالثة من تأسيس “الدار الكبيرة” كما يحب أن يطلق عليها الجزائريين بتركيا”.

وحضر الحفل ممثلون لمختلف الجاليات العربية والإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية مثّلت عدة مؤسسات وشركات ناشطة بتركيا.

وقال نائب رئيس المنتدى نور الإسلام توات، للشروق أونلاين، أن هذا المنتدى الذي “بدأ قبل سنوات بفكرة أصبح اليوم أنشط جمعية تمثل الجزائريين في العالم، عن طريق المشاريع التي أسسها والعلاقات التي حققها مع مختلف المؤسسات داخل وخارج تركيا”.

كما اعتبر المنتدى نموذجا متميزا في تسيير منظمات المجتمع المدني بشهادة الكثيرين.

كما كرمت إدارة المنتدى في الحفل عائلة الإعلامي الجزائري المرحوم عبد الهادي بهلولي، والذي توفي في إسطنبول، رمضان الماضي، متأثرا بوباء كورونا، نظير اسهاماته في دعم المنتدى ونشاطاته منذ تأسيسه.