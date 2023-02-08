منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يوجه نداء لعائلات المفقودين بالزلزال

وجه منتدى الجالية الجزائرية بتركيا نداء إلى الراغبين في البحث عن شخص مفقود إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى.

ودعا المنتدى كل من يبحث عن شخص مفقود إثر الزلزال إلى إرسال رسالة عبر صفحته الرسمية مرفوقة بالمعلومات الأساسية (الإسم واللقب، عنوان الإقامة والعمل، رقم الهاتف، الحالة العائلية، تاريخ الميلاد، وثائق هوية) وكل ما له علاقة بالمعني.

وأوضح منتدى الجالية أنه سيقوم بدوره بارسال المعلومات الأساسية حول الأشخاص المفقودين إلى خلية الأزمة على مستوى السفارة والقنصلية العامة للقيام بالاجراءات اللازمة.

وأشارات الجهة ذاتها إلى أنه سيتم معالجة الرسائل التي تخص المقيمين في مناطق الزلزال فقط.