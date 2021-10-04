منتدى الجالية الجزائرية بتركيا: 4 نصائح لتفادي مشاكل العبور عبر مطار اسطنبول

نشر منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، الإثنين، 4 نقاط على المسافرين إلى الجزائر مراعاتها لتفادي مشاكل العبور بمطار إسطنبول الدولي.

وأكد المنتدى في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” أنه قد وردته عديد الإتصالات من طرف المسافرين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول خلال سفرهم إلى الجزائر.

وعليه نشر المصدر ذاته 4 نقاط يجب على المسافرين إلى الجزائر مراعاتها لتفادي العلوق بمطار اسطنبول:

1- عدم شراء تذاكر السفر إلا مع الشركات المرخصة للسفر إلى الجزائر في هذه المرحلة مثل الخطوط التركية والفرنسية والتونسية.

2- كل من يريد السفر إلى الجزائر عبر تونس ولا يملك تذكرة مواصلة لدخول للجزائر فلن تسمح له السلطات التركية بالسفر وسيجد نفسه عالقا في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول.

3- منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول لا تسمح فيها الشرطة التركية بالخروج لاجراء فحص PCR إلا بعد التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني.

4- في حال علق مواطن جزائري في مطار إسطنبول فعليه التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني التالي: cgalgerie.istanbul@mae.dz.