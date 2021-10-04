-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منتدى الجالية الجزائرية بتركيا: 4 نصائح لتفادي مشاكل العبور عبر مطار اسطنبول

الشروق أونلاين
  • 270
  • 0
منتدى الجالية الجزائرية بتركيا: 4 نصائح لتفادي مشاكل العبور عبر مطار اسطنبول

نشر منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، الإثنين، 4 نقاط على المسافرين إلى الجزائر مراعاتها لتفادي مشاكل العبور بمطار إسطنبول الدولي.

وأكد المنتدى في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” أنه قد وردته عديد الإتصالات من طرف المسافرين الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول خلال سفرهم إلى الجزائر.

وعليه نشر المصدر ذاته 4 نقاط يجب على المسافرين إلى الجزائر مراعاتها لتفادي العلوق بمطار اسطنبول:

1-  عدم شراء تذاكر السفر إلا مع الشركات المرخصة للسفر إلى الجزائر في هذه المرحلة مثل الخطوط التركية والفرنسية والتونسية.

2- كل من يريد السفر إلى الجزائر عبر تونس ولا يملك تذكرة مواصلة لدخول للجزائر فلن تسمح له السلطات التركية بالسفر وسيجد نفسه عالقا في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول.

3- منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول لا تسمح فيها الشرطة التركية بالخروج لاجراء فحص PCR إلا بعد التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني.

4- في حال علق مواطن جزائري في مطار إسطنبول فعليه التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني التالي: cgalgerie.istanbul@mae.dz.

مقالات ذات صلة
تشييع جنازة ابراهيم غومة.. عبد المجيد علاهم ممثلا لرئيس الجمهورية

تشييع جنازة ابراهيم غومة.. عبد المجيد علاهم ممثلا لرئيس الجمهورية

500 مليون تجرّ مدير تربية وإطارات إلى الحبس

500 مليون تجرّ مدير تربية وإطارات إلى الحبس

الكتب المدرسية

الكتب المدرسية

أخبار الجزائر ليوم السبت 02 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 02 أكتوبر 2021

البيان الكامل لرئاسة الجمهورية ردا على “سقطة” ماكرون

البيان الكامل لرئاسة الجمهورية ردا على “سقطة” ماكرون

مقري: خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر

مقري: خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد