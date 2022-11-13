منتدى الجالية الجزائرية في تركيا: لا ضحايا جزائريين في انفجار تقسيم باسطنبول

أكد منتدى الجالية الجزائرية في تركيا مساء الأحد، عدم تسجيل أي ضحايا جزائريين في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم باسطنبول.

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين بجروح، حسب ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان للمنتدى:” لحدّ الساعة لا يوجد ضحايا جزائريين.ونؤكد أننا في تواصل دائم مع أعضائنا للإطمئنان على سلامتهم”.

وأضاف البيان:”نعزي تركيا شعبا وحكومة، إثر هذا الحدث الأليم.. ونتمنى السلامة والعافية للمصابين”.