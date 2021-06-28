منتدى الجالية الجزائري بتركيا يستنكر.. مكتب الخطوط الجوية باسطنبول يتلاعب بنا

استنكر منتدى الجالية الجزائرية بتركيا شروع مكتب الخطوط الجوية باسطنبول في بيع التذاكرة دون إعلان مسبق واصفا ذلك، بالتلاعب وتقديم معلومات متضاربة أربكت الراغبين في العودة إلى الجزائر.

وكشف منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، الاثنين، في بيان له أنه تفاجأ ببدء عملية بيع التذاكر على مستوى مكتب اسطنبول بطريقة غير شفافة وغير منظمة زادت من توتر الجالية.

واستنكر المنتدى في بيانه استئناف بيع التذاكر من دون أي إعلان رسمي من طرف الخطوط الجوية الجزائرية.

كما أدان المنتدى في بيانه “قضية التلاعب بالتذاكر وعدم تنوير الجالية بالمعلومات الرسمية الصحيحة خاصة ما يتعلق بالأسعار وقضية الحجر الإجباري”.

وتابع بيان المنتدى بالتساؤل حول “كيفية تم بيع التذاكر من مطار اسطنبول الدولي يوم السبت الماضي في حين تم رفض البيع للكثيرين على مستوى مكتب اسطنبول على أساس أن رحلات جويلية لم تستأنف بعد”.

وأكد منتدى الجالية الجزائرية بتركيا على أن هذا التضارب في المعلومات من طرف مكتب الخطوط الجوية الجزائرية باسطنبول يزيد من إرباك الجالية ويضع مكتب اسطنبول محل شبهة.

وطالب المنتدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالتعامل مع الجالية بكل شفافية ومراعاة الجانب النفسي الذي تمر به بسبب هذه الظروف الاستثنائية.

وناشد رئيس الجمهورية تكليف المصالح المختصة لاستدراك هذا الإرباك في المعلومات على مستوى مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج.

كما دعا البيان شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتفعيل الشراء أونلاين لمراعاة المقيمين في الولايات البعيدة عن مكتب اسطنبول.

وجدد منتدى الجالية مطلب بزيادة عدد الرحلات وإلغاء الحجر الصحي الإجباري لمن يثبتون سلبية فحص pcr قبل دخول الجزائر بمدة 72 ساعة.