أعلن منتدى الجزائريين في الخارج عن تشكيل خلية أزمة للتواصل والتنسيق مع الرعايا المتواجدين في أوكرانيا، داعية السفارة إلى التدخل لحماية الأشخاص العالقين.

وفي ظل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، والتهديدات الأمنية التي تطال الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا، نظم منتدى الجزائريين في الخارج جلسة حول وضعية الجالية هناك عبر أحدى تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي للاطلاع على وضعية الطلبة الجزائريين العالقين في المدن التي اشتعلت فيها نيران الحرب.

وحسب بيان للمنتدى فقد خلص اللقاء إلى تشكيل خلية أزمة للتواصل والتنسيق مع الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا.

كما دعا المنتدى سفارة الجزائر في أوكرانيا للتدخل لحماية الرعايا الجزائريين العالقين هناك، مفندة في ذات السياق خبر وفاة الطالبة الجزائرية الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الخارجية: لم نسجل أية وفاة بين أفراد جاليتنا في أوكرانيا

نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لحد الساعة تسجيل وفيات بين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الوطنية في أوكرانيا، وأمام تدهور الحالة الأمنية، تشجع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وتابع بيان الخارجية انه بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الأرقام التالية:

سفارة الجزائر بوارسو:

الرقم الأخضر:

00 48 780 605 353

الرقم العادي:

00 48 22 617 58 55

سفارة الجزائر ببوخارست:

00 40 21 314 45 65