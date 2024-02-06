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الجزائر

منتدى الدول المصدرة للغاز.. عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة

الشروق أونلاين
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منتدى الدول المصدرة للغاز.. عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة
ح.م

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يقوده أمينه العام، محمد حامل، لمتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة المزمع انعقادها في الجزائر العاصمة من 29 فيفري إلى 2 مارس من السنة الجارية.

كما بحث الطرفان الأهداف الاستراتيجية للمنتدى، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى لإيجاد حلول وابتكارات في مجال الغاز، لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والذي يوجد مقره بالجزائر.

وللإشارة، سيقوم الأمين العام والوفد المرافق له بزيارة العديد من المواقع المتعلقة بالحدث، ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين بهذا الخصوص.

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